Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала, як вона проводить час вдома, коли у столиці негода

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Фреймут у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучої з'явились сторіс, на яких вона "засвітила" свій будинок.

"Доброго ранку! Нас замело. З дітьми залишилися вдома. Поки діти займаються онлайн, я насмажила оладки на перекус, з нашої "Вінтажної книги", переписи городянок Західної України кінця 30-х років минулого сторіччя. Покажу", - написала вона.

На опублікованому відео можна помітити, що будинок Фреймут - дуже просторий та світлий, у ньому стриманий дизайн у спокійних пастельних тонах.

Також телеведуча наголосила, що книга, про яку вона говорить, дуже надихає її на приготування різних страв.

"Ця книга мене так надихає! Я не можу зупинитись - все готую, готую..." - поділилась Фреймут.

Зокрема, вона показала і свої оладки з манної крупи з полуницею та джемом.

Як відомо, Ользі Фреймут 38 років. Від теперішнього чоловіка Володимира Локотка вона має двох дітей: сина Валерія (народився у 2016 році) та дочку Євдокію (народилась у 2017 році). Також у Фреймут є 14-річна донька Злата від попередніх стосунків із британцем Нілом.

Нагадаємо, що Фреймут раптово забула про манери, виставивши свої "ягідки" напоказ: "Клеопатра".

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