Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поразила кадрами из фотосессии, устроенной для модного глянца

Шесть лет назад Фреймут снялась в пикантной фотосессии для глянцевого журнала. На своей странице в соцсети Ольга решила вспомнить было и снова поделилась снимками, на которых позирует то в сдержанных, то в весьма провокационных образах.

Она представила сразу два кадра, которыми поделилась в сети. В разделе Стори телеведущая опубликовала фото, на котором примерила бежевое боди и показала стройные длинные ноги. Минималистичный стиль звезды подчеркнул ее образ и фигуру, что вызвало много вопросов среди пользователей.

Как известно, Фреймут из ухода за кожей и косметических процедур культа тоже не делает, а говорит все открыто. У звезды есть свой стилист, а косметику она использует только фирменную и люксового бренда. Раз в год Фреймут также делает ревитализацию – но это все, никаких пластических операций, никакого ботокса.

Фреймут до этого сама рассказала, что новое фото было сделано для журнала Vouge.

"Фото с любимой фотосессии для @vogue_ukraine Стиль @juliepelipas , макияж @natastrilchuk, прическа - Игорь Ломов, фото Дима Гончаров, текст Мария Цуканова", - написала она днем ранее.

"Ту мач фотошопа, не узнала даже, но лук супер", "Вау, впервые вижу Ольгу Фреймут с ногами, обнаженными выше колен", "Ууу, как девочка", "Красотка", "Очень красивая", "Вау, невероятно красиво, вам так идет", "Шикарные ноги", "Очень красиво", "Невероятная женщина", "Чудесное фото", - пишут в комментариях.

Напомним, что 38-летняя Фреймут дала урок стиля в лаконичном наряде: "выглядит шикарно".

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