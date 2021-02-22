Ольга Фреймут показала фото подросшей дочери Златы

Как передает Politeka.net, Фреймут активно ведет личный блог в Instagram, где регулярно делится новыми фото и видео.

На этот раз телеведущая решила рассказать о планах на будущее дочери, которая уже с ними определилась.

«Дочь знает, чего хочет, а я рядом, чтобы поддержать одаренность. Хочется дать детям хорошее образование, чтобы она подходила к призванию, а дальше они сами сориентируются, как строить жизнь», — написала Ольга.

Эту публикацию Фреймут сопроводила совместной фотографией со Златой, у которой яркий, взрослый макияж.

Кроме того, телеведущая Ольга Фреймут произвела фурор новым кадром с возлюбленным

38-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко.

Парочка позировала на заснеженном склоне горы - от такого фантастического пейзажа замирает дыхание.

Ольга с Владимиром были в теплых куртках, но без шапок. Судя по их взъерошенным волосам, на улице был ветер, и возможно, не совсем комфортно, но парочка при этом мило улыбалась.

"Как же вы похожи 😍друг на друга! ❤️", - говорится в комментарии.

И действительно, в глаза сразу же бросается их сходство: одинаковые улыбки, разрез глаз, да и в целом черты лица очень подобны.

Напомним, что 38-летняя Фреймут дала урок стиля в лаконичном наряде: "выглядит шикарно".

Как сообщала Politeka, Фреймут ошеломила правдой, как начинался ее роман с мужем-продюсером: "проезжала мимо офиса и...".