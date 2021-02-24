Телеведущая Ольга Фреймут выдала очередную порцию нравоучений, чем расколола публику на два лагеря

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив его лонгридом, в котором раскрыла несколько правил приятного и успешного общения.

Ольга предстала в кадре в черном платье с "вкусным" V-образным вырезом и с улыбкой смотрела на зрителя. Столь легкий и нежный образ, однако, на этом закончился, так как в подписи звезда была максимально строга.

"Вот мой этикет: «Не тыкайте» при разговоре. Лучше начинать на «Вы». И эта формальность не является показателем возраста. На «Вы» принято обращаться даже к детям с 10 лет", - Фреймут раскрыла первый секрет.

Кроме того, Ольга посоветовала, не заканчивать предложения и слова за собеседником, а дать ему самостоятельно вспомнить забытое слово.

Также, по мнению Фреймут, не стоит отвечать на сообщения словом "Ок". Если сейчас нет времени дать более развернутый ответ, вернитесь к переписке позднее.

"Обращайтесь к человеку по имени через каждые 2-3 предложения. Повторив дважды, мы запомним, как собеседника зовут. Звуки имени для нас приятные", - удивила советом Ольга, чем поставил в тупик многих пользователей.

Кроме того, звезда призвала не называть малознакомого, и даже хорошо знакомого человека, мягкими кличками животных, явлениями природы.

"Я - Оля, а не солнышко, мася, или бубочка. Мягкие обращения уместны разве в диалоге мамы и ребенка, - заявила Фреймут и добавила, - Не прибедняйтесь. Если вы знакомитесь с человеком, который выше вас по социальному статусу, попробуйте держаться на равных".

Пользователи с жаром обсудили пост в комментариях. Стоит отметить, согласились с Фреймут не все.

"Благодарю Вас, Оля. Вот если бы в школе детки преподавали подобные уроки"

"Меня одну бесит, когда мое имя пишут через каждые пару предложений ???) Сама так никогда не делаю"

"Вы хороший теоретик, но плохой практик. Увы"

"мужчинчики" - когда и как применять правильно?"

"Про "ок" соглашусь. Сама себя останавливаю, когда так отписываю людям"

Напомним, что 38-летняя Фреймут дала урок стиля в лаконичном наряде: "выглядит шикарно".

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