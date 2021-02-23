Известная телеведущая Ольга Фреймут рассказала о беде, которая настигла украинцев

Как передает Politeka.net в своем сторис на Instagram Ольга разместила информацию о том, что у одной из спортсменок обнаружили онкологическое заболевание.

Ольга обратилась к украинцам: "В сборной Украины по художественной гимнастике произошла беда: у спортсменки Валери Юзвяк онаружили онкологию".

В видео обращении Ольга уточнила, что Валерия заболела тяжелой формой онкологии. Сборная Украины готовится к Олимпийским играм в Токио, но сейчас в команде – трагическое настроение. По словам Фреймут, тренер девушек, Ирина Дерюгина, заявила, что все силы бросили на то, чтобы быстро собрать деньги на лечение, чтобы спасти Валерию, ведь ее можно спасти.

Валерия Юзвяк не раз становилась чемпионкой, не только в нашей стране, но и в мире, рассказала Фреймут. Она является бронзовой призером Чемпионата Мира, два раза становилась чемпионом Европы, завоевала серебро на Европейских играх, и множество раз привозила в Украину кубки и завоевывала гран-при.

Далее Ольга разместила видеообращение самой Валерии, 24-летняя украинка попросила финансовой помощи, так как диагноз который ей поставили это рабдомиосаркома, которая является агрессивной опухолью, однако шансы на выздоровление девушки достаточно высоки.

Валерия рассказала, что лечение возможно только в Германии, а сумма просто огромна.

Часть суммы уже удалось собрать. Девушка благодарит всех небезразличных за материальную и моральную поддержку.

Телеведущая разместила номер карточки и обратилась ко всем неравнодушным за посильной помощью.

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