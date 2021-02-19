Известная художественная гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танці з зірками" и любимица Влада Ямы, обратилась к украинцам за помощью

Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Друзья, нужна ваша помощь, как никогда! Прошу помочь даже минимальной суммой члену сборной Украины Валерии Юзьвяк», - написала Ризатдинова в Сторис.

О своей беде Валерия Юзьвяк сообщила четыре дня назад.

«Если честно, то пишу и руки дрожат... Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома. Я знаю , что среди Вас есть множество добрых и отзывчивых людей , поэтому хочу попросить у Вас финансовой помощи т.к. сумма действительно очень большая . Заранее большое спасибо. Я Вас всех очень люблю❤. Будьте здоровы», - написала тогда спортсменка.

Отметим, часть суммы уже удалось собрать. Девушка благодарит всех небезразличных за материальную и моральную поддержку.

«Знаете, за эти несколько дней я поняла, как же всё-таки спорт объединяет ❤. Меня поддерживает такое большое количество людей со всего мира, что у меня дух захватывает. У меня слёзы на глазах, настолько меня это тронуло. Благодаря Вам всем, нам удалось собрать достаточно большую часть суммы. С такой поддержкой я точно справлюсь с этой болезнью 💪. Я буду бороться до конца. Я буду сильнее», - пишет она.

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