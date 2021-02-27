Телеведущая Ольга Фреймут обрадовала поклонников серией ярких фото
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых, судя по гео-метке, позировала вместе со своими родными в одном из ресторанов.
25 февраля Фреймут отметила свой день рождения, а потому имелся хороший повод, чтобы выбраться с семьей в свет. На Ольге было длинное красное платье с рукавами-фонариками и милым круглым воротничком. Девушка показала себя настоящей, отказавшись от броского макияжа и сложных причесок.
Безусловно, самый яркий кадр, где телеведущая позировала в объятиях супруга, гендиректора "Нового канала" Владимира Локотко. Пара сидела на сером диванчике. Муж нежно обнял Ольгу за талию, а та легонько прислонилась висками к его щеке. На заднем фоне виднелся роскошный букет цветов впечатляющих размеров.
Также Ольга показала совместное фото с 15-летней дочкой Златой, и отдельно засняла 4-летнего сына Валерия, который увлеченно что-то разукрашивал карандашами.
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Фреймут никак не подписала кадры, зато пользователям нашлось что сказать в комментариях. Некоторые отметили, что звезда "забыла" показать младшую дочку Евдокию, которой всего три годика.
"Здесь нужно какое-то объяснение. По какому этикету можно сидеть вот так и обниматься в общественном месте?" - "по всемирному😍😍😍"
"Как всегда красивая утончённая! Оля, счастья Вам!❤️🙌"
"Вы ждете поплнения?"
"Фото 4, ты здорова? Вид не очень"
"А фото младшенькой"
"Приятная пара 🔥"
"Вы так похожи и такие энергетики близкие, классные😊❤️"
"Благодать"
"Сразу видно что он не британской крови"
Напомним, Строгая Фреймут рассказала украинцам, как нужно себя вести: "Не прибедняйтесь...".
Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут бросилась к украинцам за помощью, на кону жизнь чемпионки: "Случилась беда".
Также Politeka писала, Скандальная Фреймут раздвинула ноги и нарвалась на критику: "Принцессы так не сидят".