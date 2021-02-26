Скандально известная украинская телеведущая Ольга Фреймут в день рождения показала свою кухню и поделилась новостями

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут получила скандальную славу после выхода на экраны программы "Ревизор", в которой она время от времени разносила кафе и рестораны за грязь на кухне и нарушение стандартов чистоты и санитарии. И хотя Оля уже давно не ведет это шоу, репутация ревизора закрепилась за ней. А недавно в своем микроблоге Instagram она наконец-то показала украинцам кухню в своем доме.

Оказалось, что Ольга 25 февраля отмечает свой 39-й день рождения. По этому поводу она презентовала украинцам переиздание своей книги "Где ест и с кем спит Фреймут". Звезда выложила в сеть фото и видео с книгой, на которых запечатлена на своей кухне. Как видно, кухня у Оли довольно просторная со столом посредине, все выдержано в стильных бежевых оттенках и выглядит очень опрятно. Однако, на некоторых кадрах можно заметить корзину с картошкой под столом, также на кухне стоят цветы и за спиной телеведущей видно охапку воздушных шариков.

Сама же Фреймут появилась перед камерой в замысловатом небесно-голубом платье с воротничком и широкими рукавами, которое полностью скрывает ее тело. Волосы Оли распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка. В подпсии к фотографии телеведущая написала: "Спасибо всем за поздравления. У меня хорошие новости. Мое издательство @snowdrop_publishing переиздало книгу "Где ест и с кем спит Фреймут". Новое издание идеальное – тканевая обложка, цветные иллюстрации, мой любимый текст". Поклонники в восторге от нового фото и видео-сторис Ольги, ее засыпают комплиментами и поздравлениями с днем рождения.

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