Главная "панянка" Украины Ольга Фреймут показала свое "ни-ни-ни"

Как передает Politeka.net, в паблике в Инстаграм телеведущая Ольга Фреймут обрадовала поклонников новым обучающим роликом, который рассмешил поклонников ведущей (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

39-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала, как правильно поднять упавший предмет, но сперва продемонстрировав, как делать нельзя.

Фреймут надела изящное серое в клетку платье под горло, с небольшим разрезом и большими белыми пуговицами. Девушка бросила сухой цветок на тротуар и сперва показала, как не следует поднимать упавший предмет.

Она широко расставила ноги, при этом разрез разошелся, засветив то, что Оля хотела скрыть под платьем и наклонилась к предмету.

Потом сказала: "Ни-ни-ни!", - снова присела и аккуратно наклонилась к упавшему цветку подняв его.

После увиденного, шквал комментариев заполонил страницу Фреймут:

"Перший варіант прикольніше і привабливіше 😆😆😆👍👍👍", "А як прибирати територію зеленої зони від сміття? Шоб естетично і елегантно)))", "Оля😂😂😂Вы, как всегда,❤️ непередбачувана и неповторима👏", "Как развидеть первый вариант в твоём исполнении? 🔥🔥🔥🔥🔥", "Оля, перший варіант прикольніше. Особливо в Вашому виконанні...Насмішили😉", "Дякую за поради, що даєте, я завжди слідкую за вами)))", "Другий варіант якось нуднувато і трохи боязно, щоб не зламати хребет)", "Первый раз было неправильно, но с*ексуальнее", "😂😂😂 як Ви стримуєтесь від сміху? Я передивляюсь і сміюсь 😂", " Мне кажется, Оля всю жизнь ждала этого момента, чтобы наклониться как пацанка😂 это просто отдельный вид искусства))❤️", - откликнулись фанаты.

Напомним, что дочь Ольги Фреймут неожиданно призналась в любви к российскому певцу: "Любимый...".

Как сообщала Politeka, Фреймут избавилась от нижнего белья, поманив торчащим бюстом в узком платье: "Аж дернулся глаз".

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут в окружении мужа, сына и дочери-красотки показала свое счастье: "Вы ждете пополнение?".