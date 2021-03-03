Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут удивила публику взрослыми выходками на клубной дискотеке

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь телеведущей и писательницы Ольги Фреймут 15-летняя Злата Митчелл взбудоражила соцсети своими зажигательными танцами под трек российского рэпера с сомнительной репутацией Моргенштерна. Видео своих развлечений девочка-подросток опубликовала в Instagram-сторис.

Как видно, Злата развлекается с подружками в компании парней, все это происходит в каком-то дорогом клубе. Отрывается молодежь под трек MORGENSHTERN & Элджей – Cadillac. В коротком ролике толпа девочек в вызывающих нарядах и с ярким макияжем, подпевая, ритмично двигаются. А в целом видео Злата подписала признанием в любви Моргенштерну. "Любимый репертуар", - написала девушка, намекая, что постоянно слушает подобную музыку.

Отметим, что дочь Злату Митчелл Ольга Фреймут родила от гражданина Великобритании, с которым у нее завязались отношения во время ее проживания в Лондоне. Однако, замуж за британца украинская телезвезда так и не вышла. Злата очень любит танцы и занимается ими, она участница разных танцевальных конкурсов. Похоже, девочка уже повзрослела, и звездная мама отпускает ее на клубные тусовки.

Напомним, 15-летняя дочка Фреймут показала, как "отрывается" на недетской вечеринке: "Было тяжелое время здесь...".

Как сообщала Politeka, Фреймут избавилась от нижнего белья, поманив торчащим бюстом в узком платье: "Аж дернулся глаз".

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