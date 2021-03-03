Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут удивила публику взрослыми выходками на клубной дискотеке
Как сообщает Politeka.net, старшая дочь телеведущей и писательницы Ольги Фреймут 15-летняя Злата Митчелл взбудоражила соцсети своими зажигательными танцами под трек российского рэпера с сомнительной репутацией Моргенштерна. Видео своих развлечений девочка-подросток опубликовала в Instagram-сторис.
Как видно, Злата развлекается с подружками в компании парней, все это происходит в каком-то дорогом клубе. Отрывается молодежь под трек MORGENSHTERN & Элджей – Cadillac. В коротком ролике толпа девочек в вызывающих нарядах и с ярким макияжем, подпевая, ритмично двигаются. А в целом видео Злата подписала признанием в любви Моргенштерну. "Любимый репертуар", - написала девушка, намекая, что постоянно слушает подобную музыку.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Сумская засветилась у роддома с мужем Борисюком и новорожденной крошкой: «Поздравляем!»
Единственный сын Ротару угодил в беду на дороге, кадры с места события: "Прямо во время поездки..."
Олег Винник чувственно приласкал тайную жену у всех на виду, любовь до гроба: "Какие они милые!"
Пополнение в семье "Холостячки" Мишиной и Эллерта, первые кадры малыша уже в Сети: "Сыночек..."
Отметим, что дочь Злату Митчелл Ольга Фреймут родила от гражданина Великобритании, с которым у нее завязались отношения во время ее проживания в Лондоне. Однако, замуж за британца украинская телезвезда так и не вышла. Злата очень любит танцы и занимается ими, она участница разных танцевальных конкурсов. Похоже, девочка уже повзрослела, и звездная мама отпускает ее на клубные тусовки.
Напомним, 15-летняя дочка Фреймут показала, как "отрывается" на недетской вечеринке: "Было тяжелое время здесь...".
Как сообщала Politeka, Фреймут избавилась от нижнего белья, поманив торчащим бюстом в узком платье: "Аж дернулся глаз".
Также Politeka писала, Ольга Фреймут в окружении мужа, сына и дочери-красотки показала свое счастье: "Вы ждете пополнение?".