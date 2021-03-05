В центре временно оккупированного Донецка 3 марта сгорел гастро-паб "Свинья", который ранее навещала Ольга Фреймут

Паб расположен около резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар", где в 2018 году был ликвидирован "глава республики" Александр Захарченко, пишет "КП в Украине". Также рядом с заведением находится Главпочтамт.

В пабе прогремел взрыв, а затем улицы заволокло дымом.

Местные спасатели причиной пожара назвали взрыв газового баллона в системе для разлива пива, однако, как пишет издание, такая версия не всем показалась правдоподобной.

ЧП обошлось без пострадавших, хотя на момент возгорания в пабе находились два человека, но они смогли самостоятельно выбраться.

Пожарным же, чтобы потушить огонь, пришлось разбирать крышу. Паб, который находился в подвальном помещении, сильно пострадал. Полностью выгорела деревянная мебель, деревянная обшивка стен, пластиковые панели и перекрытие между этажами.

Отметим, до оккупации в этом заведении снималась программа "Ревизор". Телеведущая Ольга Фреймут наведывалась туда в 2011 и 2013 годах. В первый раз "Свинья" получила серебряную табличку "Ревизор рекомендует", во второй раз паб попался на недовесе блюд.

Примечательной особенностью гастро-паба был хряк Модест, которого там называли "генеральным директором" заведения, а ближе к вечеру, он даже выходил в зал к посетителям.

Отмечается, что Модест славился чистоплотностью и дружелюбностью, гостьи бара любили с ним фотографироваться.

Хряк продолжал находиться на "рабочем месте" и после оккупации. В последний раз в Донецке Модеста видели в 2018 году, тогда ему было уже 16 лет.

Напомним, что дочь Ольги Фреймут неожиданно призналась в любви к российскому певцу: "Любимый...".

Как сообщала Politeka, дотошная Фреймут огорошила украинцев, растопырив ноги и засветив лишнее на камеру: "Ни-ни-ни"

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут в окружении мужа, сына и дочери-красотки показала свое счастье: "Вы ждете пополнение?".