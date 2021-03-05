В центре временно оккупированного Донецка 3 марта сгорел гастро-паб "Свинья", который ранее навещала Ольга Фреймут
Паб расположен около резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар", где в 2018 году был ликвидирован "глава республики" Александр Захарченко, пишет "КП в Украине". Также рядом с заведением находится Главпочтамт.
В пабе прогремел взрыв, а затем улицы заволокло дымом.
Местные спасатели причиной пожара назвали взрыв газового баллона в системе для разлива пива, однако, как пишет издание, такая версия не всем показалась правдоподобной.
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ЧП обошлось без пострадавших, хотя на момент возгорания в пабе находились два человека, но они смогли самостоятельно выбраться.
Пожарным же, чтобы потушить огонь, пришлось разбирать крышу. Паб, который находился в подвальном помещении, сильно пострадал. Полностью выгорела деревянная мебель, деревянная обшивка стен, пластиковые панели и перекрытие между этажами.
Отметим, до оккупации в этом заведении снималась программа "Ревизор". Телеведущая Ольга Фреймут наведывалась туда в 2011 и 2013 годах. В первый раз "Свинья" получила серебряную табличку "Ревизор рекомендует", во второй раз паб попался на недовесе блюд.
Примечательной особенностью гастро-паба был хряк Модест, которого там называли "генеральным директором" заведения, а ближе к вечеру, он даже выходил в зал к посетителям.
Отмечается, что Модест славился чистоплотностью и дружелюбностью, гостьи бара любили с ним фотографироваться.
Хряк продолжал находиться на "рабочем месте" и после оккупации. В последний раз в Донецке Модеста видели в 2018 году, тогда ему было уже 16 лет.
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