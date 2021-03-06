Телеведущая Ольга Фреймут призналась, что после того, как издала книгу, ее жизнь сильно изменилась

Как сообщает Politeka.net, скандально известная украинская телеведущая и издатель Ольга Фреймут в свое время прославилась как строгий и неподкупный ревизор в одноименной программе, которая выходила на Новом канале. Телезвезда за свою карьеру пробовала себя в разных проектах, но после провала авторского шоу "Оля" больше посвятила себя семье и писательству. Так, недавно звезда переиздала свою откровенную книгу "Где ест и с кем спит Фреймут?".

В своих Instagram-сторис Ольга недавно призналась, что выход этой книги сильно изменил ее жизнь. "Когда написала "Где ест и с кем спит Фреймут?", жизнь начала меняться. Вышла замуж, появились еще двое детей, изменились профессиональные вкусы… Волшебная эта книга. Очень откровенная, даже слишком. Но я за доверительные отношения с читателями. Знаю, что те, кому не нравлюсь, читать не будут", - поделилась Фреймут, оставив милое фото с книгой на столе и сидящем за этим столом ее мужем Владимиром Локотко.

К слову, о муже в своей книге Ольга тоже написала, причем целую главу. Также телеведущая сообщала, что на странице ее издательства в соцсети моно заказать эту ее книгу с автографом и пожеланиями. Отметим, что в сторис Фреймут также выложила милое фото с любимым мужчиной, на котором они прижимаются друг к другу и мило улыбаются в камеру.

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