Юная дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут показала, как отмечала свой день рождения с подругами

Не так давно Злате Митчелл исполнилось 15 лет. По этому случаю девушка устроила веселую вечеринку с друзьями. И хотя праздник прошел еще в прошлом месяце, красотка решила поделиться в Инстаграм ранее не опубликованными фото. Об этом сообщает Politeka.net.

В посте Злата призналась, что в последнее время в ее жизни происходит много «драмы», поэтому ей особенно приятно вспоминать моменты с вечеринки по случаю ее дня рождения.

«Я всегда стараюсь просто ничего не писать под своими фото, но тогда мне кажется, что я лицемерю и не рассказываю вам, что на самом деле происходит в моей жизни, вместо этого показывая просто красивый образ. Не знаю ... когда я стала такой философской ... кстати я переживаю много драмы, поэтому приятно вспомнить эти моменты вечеринки по случаю дня рождения», - написала Митчелл.

На фото она позирует со своими подружками. Девушки сфотографировались в ванной, а затем – лежа на кровати. Злата по случаю праздника надела стильное розовое платье с короткой юбкой и глубоким декольте.

Под ее постом тут же появились комментарии.

«Ты выглядишь потрясающе», «Девчонки», «Мам, остынь», «Настоящие пани, настоящие красотки», - пишут люди.

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