Юная дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл показала, как празднует се 15-летие в компании друзей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Златы в соцсети.

Так, в аккаунте дочери Фреймут появились сторис, в которых девушка готовится к своему празднику. Она сняла видео в кресле визажиста и показала свой яркий макияж.

Как можно увидеть, для вечеринки Злата выбрала розовые цвета - на ней платье такого цвета, и макияж тоже выполнен и нежном "девичьем" оттенка. Также образ девушка дополнила красивыми черными стрелками и эффектными локонами.

"Готова к своей вечеринке", - написала девушка.

Впоследствии она также поделилась видео уже непосредственно с вечеринки. Как можно заметить, Злата празднует 15-летие в веселой дружеской компании. Ей принесли торт со свечами, которые она задумала. В это время друзья пели "Happy birthday to you".

Также можно увидеть, что на праздник пригласили фотографа.

Как известно, Злата Митчелл - это старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, когда жила в Лондоне. Известно, что Злата увлекается танцами и уже участвовала в различных конкурсах и проектах.

Напомним, что Фреймут решилась показать лицо сына, растущего копией отца: "а третьего ребенка выбросили?".

Как сообщала Politeka, скандальная Фреймут в прозрачной кофточке козырнула безупречной внешностью:"я себе очень нравлюсь...".

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