Юная дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут опубликовала неоднозначный пост и рассказала о поборенных ею комплексах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу девочки в соцсети.
Так, в аккаунте дочери Фреймут появилась подборка фото, которые она дополнила своими мыслями.
"Трудно быть тобой и мной. Кстати, у меня есть несколько жизненно важных новостей, которыми хотела бы поделиться, и некоторых других, не менее важных тоже... Когда ты хочешь, чтобы я сделала большое раскрытие? Я переборола свой комплекс фоткаться возле людей, так как за кадром 40 человек и съемочная группа. Снимаем..." - написала она.
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Но фотографиям дочь Фреймут позирует в зеленой куртке и кожаных штанах на фоне большого плаката AC/DC.
Также позади девочки можно увидеть большое красивое кресло. О каких именно съемках идет речь - Злата не рассказала.
Как известно, Злата Митчелл - это старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, когда жила в Лондоне. Известно, что Злата увлекается танцами, она очень талантлива и старательна. Девочка уже участвовала в разнообразных танцевальных конкурсах.
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