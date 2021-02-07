Юная дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут опубликовала неоднозначный пост и рассказала о поборенных ею комплексах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу девочки в соцсети.

Так, в аккаунте дочери Фреймут появилась подборка фото, которые она дополнила своими мыслями.

"Трудно быть тобой и мной. Кстати, у меня есть несколько жизненно важных новостей, которыми хотела бы поделиться, и некоторых других, не менее важных тоже... Когда ты хочешь, чтобы я сделала большое раскрытие? Я переборола свой комплекс фоткаться возле людей, так как за кадром 40 человек и съемочная группа. Снимаем..." - написала она.

Но фотографиям дочь Фреймут позирует в зеленой куртке и кожаных штанах на фоне большого плаката AC/DC.

Также позади девочки можно увидеть большое красивое кресло. О каких именно съемках идет речь - Злата не рассказала.

Как известно, Злата Митчелл - это старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, когда жила в Лондоне. Известно, что Злата увлекается танцами, она очень талантлива и старательна. Девочка уже участвовала в разнообразных танцевальных конкурсах.

Напомним, что Фреймут решилась показать лицо сына, растущего копией отца: "а третьего ребенка выбросили?".

Как сообщала Politeka, скандальная Фреймут в прозрачной кофточке козырнула безупречной внешностью:"я себе очень нравлюсь...".

Также Politeka писала, что строгая Фреймут поразила семейным уютом на детском празднике: "главное, что посуда красивая...".