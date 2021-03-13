Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как развлекается с детьми

Звезда уже несколько лет замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, сообщает Politeka.net. Пара воспитывает двоих детей - Валерия (8 мая 2016 года рождения) и Евдокию (29 июня 2017-го).

Известно, что влюбленные начали строить отношения с апреля 2015 года, после визита Фреймут на могилу Габриэль Шанель в Швейцарии.

А несколько часов назад звезда решила показать своих маленьких детей в одних из недавних сторис. На кадрах малыши рисовали, а также лепили из глины.

"В стиле Клода Моне", - подписала старания детей Ольга.

Позже телеведущая позировала возле картин. Звезда ТВ предстала в серой кофте и штанах. Она забрала волосы в высокий хвост и сверкнула аккуратными серьгами в ушах.

Ольга улыбалась, глядя на картины детей, видно, что ей понравилось творчество. Красотка выглядела какой-то умиротворенной.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут рассказала, как стоит воспитывать детей.

"Будьте кругом безопасности для своего ребенка. Пусть все вокруг критикуют ваше дитя — вы же обнимите и простите", - рассказала она однажды.

Известно, что кроме двоих маленьких детей у Ольги есть еще старшая дочь, Злата.

В одном из интервью телеведущая рассказала, что Злата понимает, доверяет и сама несет ответственность за свое воспитание.

"Для меня дети - это взрослые, пусть меньше ростом", - поделилась звезда.

Напомним, что 38-летняя Фреймут преподала урок стиля в лаконичном наряде: "Выглядит шикарно".

Как сообщала Politeka, Фреймут ошеломила правдой, как начинался ее роман с мужем-продюсером: "Проезжала мимо офиса и...".