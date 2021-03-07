Украинская телеведущая Ольга Фреймут пришла на могилу своего кумира

Известная украинка прославилась на всю страну не только своим талантом телеведущей, но также своей изысканностью, вкусом стиля и воспитанностью, сообщает Politeka.net. Ольга часто преподает своим поклонникам уроки этикета.

В группе, посвященной Ольге, разместили ее отрывок из книги "Де їсть і з ким спить Фреймут", подкрепив мрачным фото.

На снимке звезда ТВ присела возле могилы французского модельера Габриэль (Коко) Шанель.

Так, в представленном отрывке рассказывается, что Ольге нравится день ее рождения, ведь в эту же дату родились Леся Украинка и Габриэль Шанель, которых она также своими подругами.

На свое 33-летие телеведущая решила прийти на могилу Шанель.

"На ее могиле давно никого не было... Серое надгробие с пятью львами - любимая цифра и знак зодиака Коко. Простой, как созданное ею черное платье.

Собрала увядшие цветы и оставила свежую охапку роз. И замолчала", - рассказала Фреймут.

Звезда разговаривала про себя о муже и другом мужчине.

"Рассказала о своем Другом, о том, что люблю мужа, который на людях меня избегает, а в глаза говорит о том, что любит по-настоящему. О несовместимости его панской нерешительности и неумения жить без меня", - поделилась Фреймут.

Звезда даже попросила Шанель стать ее крестной мамой, чтобы советовала и утешала.

"На телефон пришло сообщение от Другого - о его любви ко мне. Еще одно сообщение было о работе - утвердили проект, который считала потерянным", - рассказала Ольга.

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