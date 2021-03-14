У нее всегда найдется совет

Известная украинская ведущая и знаток этикета Ольга Фреймут поделилась с женщинами советами на тему красоты

Шоувумен известна своим сдержанным образом и обширными знаниями об этикете, которыми она то и дело делится с украинцами. На этот раз ведущая решила рассказать своим подписчицам в Инстаграм о тонкостях правильного макияжа. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Фреймут поделилась постом, в котором расписала правила для любительниц косметики.

«Если губы потресканые, их малевать помадой не стоит.

Накладные ресницы уместны, если вы работаете на сцене.

Хорошо увлажненная кожа лица лучше, чем та, что с тональным кремом.

Прозрачные ногти элегантнее нарощеных цветастых когтей», - говорится в посте Фреймут.

Публикацию ведущая сопроводила собственным фото, на котором она разглядывает себя в зеркале.

Ранее мы писали, что ведущая поделилась фото, на котором она позирует в легком летнем наряде.

На фото Оля была в белой блузе, с повязкой на голове, и коротенькой юбке. Красотка сидела на чемодане на пляже, выставив роскошные ножки. Девушка задумчиво смотрела куда-то, восхищаясь природой Калифорнии. Снимок получился очень летним и солнечным.

Напомним, скандальная Фреймут в одном халатике забыла про этикет и пошалила с сестрой в ванной: фото забав.

Как сообщала Politeka, неугомонная Фреймут взялась за королевскую семью, унизив принца Гарри: «Это слишком…».

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут на пляже в Калифорнии взбудоражила откровением: "Аж сердце защемило".