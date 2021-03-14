Известная украинская ведущая и знаток этикета Ольга Фреймут поделилась с женщинами советами на тему красоты
Шоувумен известна своим сдержанным образом и обширными знаниями об этикете, которыми она то и дело делится с украинцами. На этот раз ведущая решила рассказать своим подписчицам в Инстаграм о тонкостях правильного макияжа. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Фреймут поделилась постом, в котором расписала правила для любительниц косметики.
«Если губы потресканые, их малевать помадой не стоит.
Накладные ресницы уместны, если вы работаете на сцене.
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Хорошо увлажненная кожа лица лучше, чем та, что с тональным кремом.
Прозрачные ногти элегантнее нарощеных цветастых когтей», - говорится в посте Фреймут.
Публикацию ведущая сопроводила собственным фото, на котором она разглядывает себя в зеркале.
Ранее мы писали, что ведущая поделилась фото, на котором она позирует в легком летнем наряде.
На фото Оля была в белой блузе, с повязкой на голове, и коротенькой юбке. Красотка сидела на чемодане на пляже, выставив роскошные ножки. Девушка задумчиво смотрела куда-то, восхищаясь природой Калифорнии. Снимок получился очень летним и солнечным.
Напомним, скандальная Фреймут в одном халатике забыла про этикет и пошалила с сестрой в ванной: фото забав.
Как сообщала Politeka, неугомонная Фреймут взялась за королевскую семью, унизив принца Гарри: «Это слишком…».
Также Politeka писала, что скандальная Фреймут на пляже в Калифорнии взбудоражила откровением: "Аж сердце защемило".