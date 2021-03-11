Популярная телеведущая Ольга Фреймут добралась до членов королевской семьи

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото принца Гарри, сделанное во время его нашумевшего интервью. На фото принц сидел, забросив одну ногу на другую. Он был одет в светлый костюм и белую рубашку, которую небрежно расстегнул. Фреймут не оставила без внимания неаккуратный вид члена королевской семьи и решила прокомментировать его.

«Принц бунтует. На фото несколько нарушений этикета. Рубашка – три расстегнутых пуговицы – это слишком. Две - максимум. Носки – неприлично показывать тело», - подписала Фреймут фото с членом королевской семьи.

Стоит отметить, что принц Гарри действительно выглядел не очень опрятно. При том, что он как член королевской семьи знаком со всеми правилами этикета. Вероятно, сейчас Гарри не сильно заботит его внешний вид.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут с пышным букетом роз оголила плечи, впечатлив своих поклонников. Скромница и фанатка этикета дала слабину, засветив немного лишнего. Стоит отметить, что на фото телеведущая выглядела очень молодо. Цветы гармонировали с ее светлой кожей, в результате чего она сама выглядела как цветочек.

Напомним, что скандальная Фреймут появилась у могилы своей "подруги", мрачное фото: "Давно никого не было...".

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