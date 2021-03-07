Українська телеведуча Ольга Фреймут прийшла на могилу свого кумира
Відома українка прославилася на всю країну не тільки своїм талантом телеведучої, але також своєю вишуканістю, смаком стилю і вихованістю, повідомляє Politeka.net. Ольга часто викладає своїм шанувальникам уроки етикету.
В групі, присвяченій Ользі, розмістили її уривок з книги "Де їсть і з ким спить Фреймут", підкріпивши похмурим фото.
На знімку зірка ТБ присіла біля могили французького модельєра Габріель (Коко) Шанель.
Так, в представленому уривку розповідається, що Ользі подобається день її народження, адже в цю ж дату народилися Леся Українка і Габріель Шанель, яких вона також своїми подругами.
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На своє 33-річчя телеведуча вирішила прийти на могилу Шанель.
"На її могилі давно нікого не було... Сірий надгробок з п'ятьма левами - улюблена цифра і знак зодіаку Коко. Простий, як створене нею чорне плаття.
Зібрала зів'ялі квіти і залишила свіжий оберемок троянд. І замовкла", - розповіла Фреймут.
Зірка розмовляла про себе про чоловіка й іншого чоловіка.
"Розповіла про свого Іншого, про те, що люблю чоловіка, який на людях мене уникає, а в очі говорить про те, що любить по-справжньому. Про несумісність його панянської нерішучості і невміння жити без мене", - поділилася Фреймут.
Зірка навіть попросила Шанель стати її хрещеною мамою, щоб радила і втішала.
"На телефон прийшло повідомлення від Іншого - про його любов до мене. Ще одне повідомлення було про роботу - затвердили проект, який вважала втраченим", - розповіла Ольга.
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