Зірка розповіла про все, що накипіло

Українська телеведуча Ольга Фреймут прийшла на могилу свого кумира

Відома українка прославилася на всю країну не тільки своїм талантом телеведучої, але також своєю вишуканістю, смаком стилю і вихованістю, повідомляє Politeka.net. Ольга часто викладає своїм шанувальникам уроки етикету.

В групі, присвяченій Ользі, розмістили її уривок з книги "Де їсть і з ким спить Фреймут", підкріпивши похмурим фото.

На знімку зірка ТБ присіла біля могили французького модельєра Габріель (Коко) Шанель.

Так, в представленому уривку розповідається, що Ользі подобається день її народження, адже в цю ж дату народилися Леся Українка і Габріель Шанель, яких вона також своїми подругами.

На своє 33-річчя телеведуча вирішила прийти на могилу Шанель.

"На її могилі давно нікого не було... Сірий надгробок з п'ятьма левами - улюблена цифра і знак зодіаку Коко. Простий, як створене нею чорне плаття.

Зібрала зів'ялі квіти і залишила свіжий оберемок троянд. І замовкла", - розповіла Фреймут.

Зірка розмовляла про себе про чоловіка й іншого чоловіка.

"Розповіла про свого Іншого, про те, що люблю чоловіка, який на людях мене уникає, а в очі говорить про те, що любить по-справжньому. Про несумісність його панянської нерішучості і невміння жити без мене", - поділилася Фреймут.

Зірка навіть попросила Шанель стати її хрещеною мамою, щоб радила і втішала.

"На телефон прийшло повідомлення від Іншого - про його любов до мене. Ще одне повідомлення було про роботу - затвердили проект, який вважала втраченим", - розповіла Ольга.

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