Українська телеведуча Ольга Фреймут здивувала забавами у ванній

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала кадр, який вразив шанувальників.

Як відомо, Ольга Фреймут довгий час дотримується стриманого образу, із задоволенням читає українцям моралі про етикет і пристойну поведінку в суспільстві. Втім, сама телеведуча іноді дає слабину і забуває про свої заборони.

Цього разу Фреймут поділилася пікантним кадром з ванної. Разом з нею для фото позувала рідна сестра Юлія. Обидві жінки були в білих готельних халатиках. Судячи з обстановки, дівчата перебували у ванній кімнаті якогось готелю.

Ольга застрибнула на раковину, тримаючи в руках щітку. Вона сміялася і від душі веселилася. Її сестра стояла поруч, тримаючи в руках фен. Дівчина теж виглядала щасливою. Варто відзначити, що виглядали сестри підготовленими до зйомки. На їхніх обличчях красувався ідеальний макіяж, а волосся було акуратно укладене в зачіски.

Додамо, що Ольга Фреймут дуже близька зі своїми рідними. Її сестра Юлія навіть працює над одним з проектів телеведучої. Крім сестри у Фреймут також є брат Артур.

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