Телеведуча Ольга Фреймут зізналася, що після того, як видала книгу, її життя сильно змінилося

Як повідомляє Politeka.net, скандально відома українська телеведуча і видавець Ольга Фреймут свого часу прославилася як строгий і непідкупний Ревізор в однойменній програмі, яка виходила на Новому каналі. Телезірка за свою кар'єру пробувала себе в різних проектах, але після провалу авторського шоу "Оля" більше присвятила себе сім'ї і письменству. Так, нещодавно зірка перевидала свою відверту книгу "Де їсть і з ким спить Фреймут?".

У своїх Instagram-сторіс Ольга нещодавно зізналася, що вихід цієї книги сильно змінив її життя. "Коли написала "Де їсть і з ким спить Фреймут?", життя почало змінюватися. Вийшла заміж, з'явилися ще двоє дітей, змінилися професійні смаки ... Чарівна ця книга. Дуже відверта, навіть занадто. Але я за довірчі відносини з читачами. Знаю, що ті, кому не подобаюся, читати не будуть", - поділилася Фреймут, залишивши миле фото з книгою на столі і сидить за цим столом її чоловіком Володимиром Локотко.

До слова, про чоловіка у своїй книзі Ольга теж написала, причому цілу главу. Також телеведуча повідомляла, що на сторінці її видавництва в соцмережі моно замовити цю її книгу з автографом і побажаннями. Відзначимо, що в сторіс Фреймут також виклала миле фото з коханим чоловіком, на якому вони притискаються один до одного і мило посміхаються в камеру.

Нагадавши, 15-річна дочка Фреймут в короткій сукні показала, як веселиться з подружками у ванній і на ліжку: "Приємно згадати"

Як повідомляла Politeka, Скандальна Фреймут, забувши про чоловіка, пригорнула до бородатого красеня: з'явилося несподіване фото.

Також Politeka писала, Вибух прогримів у ресторані, який не догодив Ользі Фреймут, вулиці заволокло димом: що відомо про постраждалих.