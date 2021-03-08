Старша дочка Ольги Фреймут вважає 8 березня нелюбимим святом, вона вважає, що його неправильно розуміють
Як повідомляє Politeka.net,
Відома телеведуча Ольга Фреймут володіє не тільки вишуканими манерами і даром письменства, вона ще мати трьох дітей.
Старша дочка 15-ти річна Злата Мітчел вже майже доросла. Вона веде свій блог, де позиціонує себе як танцюриста. Дуже часто пише міркування на теми, які хвилюють її в цьому віці.
Злата Мітчел хоче займатися кар'єрою моделі, для цього займається своїм розвитком і самовдосконаленням. Є у дівчини досвід і в запуску власного бренду одягу. Він називався»Mitchel Clothing". Його робили для молодих, чий стиль передбачає свободу і спорт.
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Ольга Фреймут познайомилася з батьком Злати Нілом Мітчелом досить давно, коли була студенткою у Великобританії. На жаль, пара не змогла знайти спільну мову і незабаром розлучилася. Ольга вже чекаючи дитину, покинула його і поїхала в Україну. Зараз вона перебуває в щасливих стосунках з Володимиром Локотком.
"Я вже звикла до негативу по відношенню до моїх бачень і не правильному баченню фемінізму в цій країні, але сподіваюсь, що кожен відкриє очі на проблеми локально та загалом", - написала Злата.
Злата в останній публікації висловила своє ставлення до свята 8 березня. На її думку, свято має неправильне значення в культурі і менталітеті. Жінки завжди повинні боротися за права.
У святковий день потрібно якомога частіше висвітлювати питання насильства в сім'ї, несправедливості. Злата просить нагадати всім жінкам, що кожен голос має значення.
Однак в коментарях з'явилася думка про юний вік дівчини, можливо, людина мала на увазі, що в такі роки складно вірно судити про такі складні теми.
"Зелена ще, життя не бачила", - написав користувач.
Нагадавши, Оля Фреймут опинилася на кладовищі.
Як повідомляла Politeka, старша дочка Фреймут побешкетувала у ванній.
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