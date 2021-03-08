Старшая дочка Ольги Фреймут считает 8 марта нелюбимым праздником, она считает, что его неправильно понимают

Как сообщает Politeka.net,

Известная телеведущая Ольга Фреймут обладает не только изысканными манерами и даром писательства, она еще мать троих детей.

Старшая дочка 15-ти летняя Злата Митчел уже почти взрослая. Она ведет свое блог, где позиционирует себя как танцора. Очень часто пишет рассуждения на темы, которые волнуют ее в этом возрасте.

Злата Митчел хочет заниматься карьерой модели, для этого занимается своим развитием и самосовершенствованием. Есть у девушки опыт и в запуске собственного бренда одежды. Он назывался «Mitchel Clothing». Его делали для молодых, чей стиль предполагает свободу и спорт.

Ольга Фреймут познакомилась с отцом Златы Нилом Митчелом довольно давно, когда была студенткой в Великобритании. К сожалению, пара не смогла найти общий язык и вскоре рассталась. Ольга уже ожидая ребенка, покинула его и уехала в Украину. Сейчас она находиться в счастливых отношениях с Владимиром Локотком.

"Я уже привыкла к негативу по отношению к моим видениям и неправильном видению феминизма в этой стране, но надеюсь, что каждый откроет глаза на проблемы локально и в целом", - написала Злата

Злата в последней публикации выразила свое отношение к празднику 8 март. По ее мнению, праздник имеет неправильное значение в культуре и менталитете. Женщины всегда должны бороться за права.

В праздничный день нужно как можно чаще освещать вопросы насилия в семье, несправедливости. Злата просит напомнить всем женщинам, что каждый голос имеет значение.

Однако в комментариях появилось мнение о юном возрасте девушки, возможно, человек имел в виду, что в такие годы сложно верно судить о таких сложных темах.

"Зеленая еще, жизни не видела", - написал пользователь.

Напомним, Оля Фреймут оказалась на кладбище.

Как сообщала Politeka, старшая дочь Фреймут пошалила в ванной.

Также Politeka писала, Фреймут попалась в объятиях чужого мужчины.