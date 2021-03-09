Украинская телеведущая Ольга Фреймут удивила забавами в ванной
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала кадр, который впечатлил поклонников.
Как известно, Ольга Фреймут долгое время придерживается сдержанного образа, с удовольствием читает украинцам морали об этикете и приличном поведении в обществе. Впрочем, сама телеведущая иногда дает слабину и забывает о своих запретах.
В этот раз Фреймут поделилась пикантным кадром из ванной. Вместе с ней для фото позировала родная сестра Юлия. Обе женщины были в белых отельных халатиках. Судя по обстановке, девушки находились в ванной комнате какого-то отеля.
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Ольга запрыгнула на раковину, держа в руках щетку. Она смеялась и от души веселилась. Ее сестра стояла рядом, держа в руках фен. Девушка тоже выглядела счастливой. Стоит отметить, что выглядели сестры подготовленными к съемке. На их лицах красовался идеальный макияж, а волосы были аккуратно уложены в прически.
Добавим, что Ольга Фреймут очень близка со своими родными. Ее сестра Юлия даже работает над одним из проектов телеведущей. Кроме сестры у Фреймут также есть брат Артур.
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