У мережі порівняли фото Ольги Фреймут за 2013 рік і зараз, фанати збентежені змінами

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Ольга Фреймут свого часу прославилася участь у програмі "Ревізор", де виступала в ролі стервозної Ревізора. І хоча Оля більше не працює в цьому проекті, скандальна слава переслідує її і донині. Після "Ревізора" в житті телеведучої було ще багато інших проектів, але вона не зраджувала своєму амплуа навіть на іншій роботі.

За довгі роки роботи на телебаченні Фреймут сильно змінилася, свій відбиток на зовнішності зірки залишили також роки, заміжжя і народження трьох дітей. Нещодавно на сторінці zirkovyi_shlyah в соцмережі Instagram опублікували два знімки Ольги, на яких її можна побачити з різницею в 8 років.

На першому знімку 31-річна Фреймут виглядає зовсім юною, на ній білосніжне платтячко, волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж, вона з викликом дивиться в об'єктив. На другій фотографії Оля позує витонченому червоному платті, яке ідеально лягло по стрункій фігурі, її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою, вона злегка посміхається, дивлячись в камеру.

У підписі до фотографії процитували слова самої Ольги про жінок і красу. "Зморшки - це мудрість, нехай будуть. Я користуюся хорошими кремами, але ін'єкції не колю принципово. Моя ікона стилю - королева Єлизавета. Можете уявити собі дев'яностолітню королеву на балконі, яка махає рукою підданим, а обличчя у неї нерухоме від ботокса? Аристократи собі такого не можуть дозволити".

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