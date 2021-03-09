В сети сравнили фото Ольги Фреймут за 2013 год и сейчас, фанаты обескуражены изменениями

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут в свое время прославилась участие в программе "Ревизор", где выступала в роли стервозной ревизора. И хотя Оля больше не работает в этом проекте, скандальная слава преследует ее и по сей день. После "Ревизора" в жизни телеведущей было еще много других проектов, но она не изменяла своему амплуа даже на другой работе.

За долгие годы работы на телевидении Фреймут сильно изменилась, свой отпечаток на внешности звезды оставили также годы, замужество и рождение троих детей. Недавно на странице zirkovyi_shlyah в соцсети Instagram опубликовали два снимка Ольги, на которых ее можно увидеть с разницей в 8 лет.

На первом снимке 31-летняя Фреймут выглядит совсем юной, на ней белоснежное платьице, волосы распущены, а на лице легкий макияж, она с вызовом смотрит в объектив. На второй фотографии Оля позирует изящном красном платье, которое идеально легло по стройной фигуре, ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой, она слегка улыбается, смотря в камеру.

В подписи к фотографии процитировали слова самой Ольги о женщинах и красоте. "Морщины – это мудрость, пусть будут. Я пользуюсь хорошими кремами, но инъекции не колю принципиально. Моя икона стиля – королева Елизавета. Можете представить себе девяностолетний королеву на балконе, которая машет рукой подданным, а лицо у нее недвижимое от ботокса? Аристократы себе такого не могут позволить".

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