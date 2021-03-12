Известная телеведущая Ольга Фреймут показала себя и рассказала фрагмент из своей книги

На фото Оля была в блузе, с повязкой на голове, и коротенькой юбке. Красотка сидела на чемодане на пляже, выставив роскошные ножки. Девушка задумчиво смотрела куда-то, восхищаясь природой Калифорнии. На втором фото Фреймут уже закрывалась от солнышка, демонстрируя себя более крупным планом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Фрагмент из # где ест и с кем спит фреймут «... Мы заказали просекко. Он торжественно объявил тост: «Я. Переехал. От нее. И снял дом ».

У меня в ушах залаяли собаки, что охраняют наше семейное гнездо, зашуршали ветвями покрасневшие черешни, засмеялся наш будущий ребенок ...

«Но пригласить не могу - дом весь в женских вещах ...» За что я в это попала - знала ... Но за что мы пьем? - здесь и Соломон растеряется ...

Принцип «to keep stiff upper lip» - не показывать эмоцию - запомнила в Британии. Поэтому сдержанно поздравила его с загородным домом. Попросила показать березки у пруда, что раскачивались просто Каю во двор ...

Он рассказывал мне о том, как сильно любит меня, а я понимала, что мне все равно ... Одно мгновение - и превращусь в Снегурочку, которая ошиблась рейсом и вместо Аляски - на Бали ... Таяла ... »Киев, 2014", - написала Оля.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оля, какая же вы красивая и хрупкая", "Аж сердце защемило ... была в прошлой жизни такая же ситуация. Спасибо за меткость", "Стесняюсь спросить, откуда у него женские вещи, если он от нее переехал? Ох, мужчины))".

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