Популярная ведущая Ольга Фреймут с пышным букетом роз, оголив плечи, поздравила всех с весной

Как сообщает Politeka.net, у украинской ведущей и писательницы Ольги Фреймут армия поклонников, которые следят за творчеством элегантной и уверенной в себе женщины. Она востребована в многих проектах, имеет любящего мужа Владимира Локотко, (генеральный директор Нового канала). Ольга является любящей мамой троих детей.

Она успела выпустить несколько книг, открывающие новые грани нашей соотечественницы. Необыкновенно талантливая женщина написала, например, «Де їсть і з ким спить Фреймут», «Школа пані Фреймут», а также «100 ідей, коли ґаджети відпочивають».

Поклонники яркой и нежной Фреймут организовывают фан-страницы, где обмениваются информацией и снимками кумира. Так, на одном из пабликов была размещена необычная фотография с красивой ведущей.

На фото Ольга позирует в наряде со спущенными рукавами. Платье на знаменитости белого цвета в мелкий горошек. Фотография сделана на фоне зеленой пышной растительности. Видны цветущие кусты и деревья.

Можно отметить, что звезда программ «Инспектор Фреймут», «На ножах» и «Від пацанки до панянки» игриво оголилась, показав свои розы, которые Фреймут держит в руках.

Волосы знаменитость оставила распущенными, а на шею надела несколько металлических украшений. Все это придало изысканный акцент писательницы.

"С весной нас", подписала кадр Фреймут

Подписчики паблика обрадовались искренним поздравлениям с участием своего кумира. Кто-то радуется весне, кто-то новой книге от Фреймут.

«С Весною» пишет одна. « Олюня,зі Святом! Придбала Вашу книгу, я у захваті!» - отмечает другая фанатка.

Напомним, скандальную Фреймут видели на кладбище.

Как сообщала Politeka, Фреймут рассказала с кем спит.

Также Politeka писала, 15-летнюю дочь Фреймут поймали в ванной не одну.