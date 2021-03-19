Известная украинская ведущая и участница «Танців з зірками» Оля Фреймут рассказала о том, что думает о разнице между мужчинами и женщинами

Не так давно ведущая и эксперт по этикету выпустила книгу «Де їсть і з ким спить Фреймут», в которой решила раскрыть себя украинцам с новой стороны, поделившись своими мыслями и историями их жизни. На одной из фан-страниц Ольги в Инстаграм появился отрывок из книги, в котором ведущая рассказывает о своем отношении к вопросу равенства между мужчинами и женщинами. Об этом пишет Politeka.net.

«Я живу будто бы вне пола. В прошлом веке женщина-философ Симона де Бовуар писала, что несправедливо делить людей на сильный и слабый пол, - я с ней согласна. Душа не имеет пола. Так случилось, что определенные органы у мужчин и женщин разные, но женщина, как и мужчина, - прежде всего человек. Душа человеческая одна», - рассуждает Фреймут.

Она отметила, что некоторые считают мужчину эталоном человека. Однако, ведущая категорически не согласна с таким подходом.

«Я не согласна с этими отжившими шаблонами. Все знают, что ангелы не имеют пола. Никто их не видел, однако ... если что-то есть, то оно имеет название», - добавила в своей книге ведущая.

Пост на фанатской странице сопровождается снимком Фреймут, на котором она позирует у окна в задумчивой позе.

Ранее мы писали, что Оля выложила в сеть очаровательное фото.

На снимке звезда появилась в серых джинсах и элегантной светлой блузке, под которой, очевидно, нет белья.

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