Відома українська ведуча і учасниця "Танців з зірками" Оля Фреймут навіть під час своєї подорожі до Грузії не забуває нагадувати фоловерам правила етикету
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Фреймут у соцмережі.
Так, в акаунті телеведучої з'явились сторіс, на яких вона показує, як подорожує столицею Грузії - Тбілісі.
Окрім гарних краєвидів, цікавих закладів та інших місць, вона також знімає просто людей на вулиці. Зокрема, телеведуча зняла на камеру та опублікувала пару, що крокувала поперед нею, обіймалась і цілувалась. При цьому хлопець повісив собі на плече маленьку сумочку-клатч своєї дівчини, що привернуло увагу Ольги.
Телеведуча наголосила, що такий жест суперечить нормам етикету, і жінка має сама носити свою сумочку.
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"Нести жіночу сумочку? Ні, ні, ні. Панянка сама справиться", - написала вона.
Також Фреймут розповіла про комендантську годину у столиці Грузії. Ресторани працюють тільки до сьомої години вечора, а вже після 21.00 взагалі не можна бути на вулиці.
"Тут комендантська година. До 19.00 працюють ресторани, крім суботи і неділі. Після 21.00 виходити на вулицю не можна", - розповіла вона.
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