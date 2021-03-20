Навіть у відпустці Ольга нагадує про етикет

Відома українська ведуча і учасниця "Танців з зірками" Оля Фреймут навіть під час своєї подорожі до Грузії не забуває нагадувати фоловерам правила етикету

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Фреймут у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучої з'явились сторіс, на яких вона показує, як подорожує столицею Грузії - Тбілісі.

Окрім гарних краєвидів, цікавих закладів та інших місць, вона також знімає просто людей на вулиці. Зокрема, телеведуча зняла на камеру та опублікувала пару, що крокувала поперед нею, обіймалась і цілувалась. При цьому хлопець повісив собі на плече маленьку сумочку-клатч своєї дівчини, що привернуло увагу Ольги.

Телеведуча наголосила, що такий жест суперечить нормам етикету, і жінка має сама носити свою сумочку.

"Нести жіночу сумочку? Ні, ні, ні. Панянка сама справиться", - написала вона.

Також Фреймут розповіла про комендантську годину у столиці Грузії. Ресторани працюють тільки до сьомої години вечора, а вже після 21.00 взагалі не можна бути на вулиці.

"Тут комендантська година. До 19.00 працюють ресторани, крім суботи і неділі. Після 21.00 виходити на вулицю не можна", - розповіла вона.

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