Даже в отпуске Ольга напоминает об этикете

Известная украинская ведущая и участница "Танцев со звездами" Оля Фреймут даже во время своего путешествия в Грузию не забывает напоминать фолловерам правила этикета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Фреймут в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущей появились сторис, на которых она показывает, как путешествует по столице Грузии - Тбилиси.

Кроме красивых пейзажей, интересных заведений и других мест, она также снимает просто людей на улице. В частности, телеведущая сняла на камеру и опубликовала пару, которая шла перед ней, обнималась и целовалась. При этом парень повесил себе на плечо маленькую сумочку-клатч своей девушки, что привлекло внимание Ольги.

Телеведущая подчеркнула, что такой жест противоречит нормам этикета, и женщина должна сама носить свою сумочку.

"Нести женскую сумочку? Нет, нет, нет. Барышня сама справится", - написала она.

Также Фреймут рассказала о комендантском часе в столице Грузии. Рестораны работают только до семи часов вечера, а уже после 21.00 вообще нельзя быть на улице.

"Здесь комендантский час. До 19.00 работают рестораны, кроме субботы и воскресенья. После 21.00 выходить на улицу нельзя", - рассказала она.

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