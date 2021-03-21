Відома українська ведуча і учасниця "Танців з зірками" Оля Фреймут показала, як вона проводить час зі своєю донькою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Фреймут у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучої з'явилось яскраве фото, на якому вона позує у рожевій сукні та білих кросівках. При цьому Ольга зазначила, що світлина зроблена під час "емоційного шопінгу" разом з донькою.

"Подорожі зі @zlata_mitchell завжди зі сюрпризами. Емоційний шопінг в @chaosconcept", - написала вона.

На новому фото Фреймут не впізнати, вона обрала вкрай нехарактерний для себе образ - білі молодіжні кросівки і "лялькову" рожеву сукню.

У коментарях телеведучу засипали компліментами та зазначили, що такий стиль їй дуже пасує.

"Блиск", "Олю, ви неймовірна", "Мрія дитинства: спідниця-сонце! Настрій відразу супер", "Дуже по-весняному", "Неймовірно виглядаєте", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Ольга Фреймут вирішила розкрити себе українцям з нової сторони, поділившись своїми думками і історіями їз життя. На одній з фан-сторінок Ольги в Instagram з'явився уривок з книги, в якому ведуча розповідає про своє ставлення до питання рівності між чоловіками і жінками.

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