Известная украинская ведущая и участница "Танцев со звездами" Оля Фреймут показала, как она проводит время со своей дочкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Фреймут в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущей появилось яркое фото, на котором она позирует в розовом платье и белых кроссовках. При этом Ольга отметила, что фотография сделана во время "эмоционального шопинга" вместе с дочкой.

"Путешествия с @zlata_mitchell всегда с сюрпризами. Эмоциональный шопинг в @chaosconcept", - написала она.

На новом фото Фреймут не узнать, она выбрала крайне нехарактерный для себя образ - белые молодежные кроссовки и "кукольное" розовое платье.

В комментариях телеведущую засыпали комплиментами и отметили, что такой стиль ей очень идет.

"Блеск", "Оля, вы невероятная", "Мечта детства: юбка-солнце! Настроение сразу супер", "Очень по-весеннему", "Невероятно выглядите", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут решила раскрыть себя украинцам с новой стороны, поделившись своими мыслями и историями из жизни. На одной из фан-страниц Ольги в Instagram появился отрывок из книги, в котором ведущая рассказывает о своем отношении к вопросу равенства между мужчинами и женщинами.

Напомним, скандальная Фреймут начала поучать украинок, как правильно краситься: "Не стоит рисовать помадой...".

Как сообщала Politeka, Фреймут показала старших детей и похвасталась их талантом, редкие кадры: "В стиле Клода Моне".

Также Politeka писала, что Фреймут без лифчика показала украинкам, как правильно фотографироваться: "Избегайте селфі...".