Телеведуча Ольга Фреймут, яка одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком, вразила новими кадрами

Як передає Рoliteka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких засвітила інтер'єр свого особняка, в якому живе з чоловіком і трьома дітьми.

Розміри просторого будинку з обробкою зі світлого дерева вражають - спадкоємцям явно є, де розгулятися. Судячи з кадрів, малюки встигли зробити з вітальні щось на зразок "ігрового центру" з купою іграшок, дитячим будиночком, самокатами й навіть гойдалками.

Ольга повідомила в підписі, що залишилася вдома сама з двома молодшенькими: 4-річним Валерієм і 3-річною Євдокією. Ведуча зізналася, що не встежила за ними і вони встигли обкласти величезні дерев'яні сходи подушками.

"Коли вдома сама з дітьми... Відволіклася на 5 хв.", - підписані кадри.

Фреймут показала незвичайні сходи у всій красі, а також великі вікна з прозорими гардинами.

Раніше ми розповідали, Ольга змусила публіку ностальгувати, показавши кілька яскравих моментів з її професійної діяльності. Дівчина встигла за свою кар'єру взяти участь у майже 20 проєктах. Публіці, судячи з коментарів, вона запам'яталася найбільше в "Ревізорі" та "Інспекторі Фреймут".

"Мій улюблений випуск - "Фреймут на шафі"👏"; "клас! Олєчка, яка ви були різна 🔥"; "Ревізор не пропустила жодного випуску, і ще дуже любила Хто зверху з вашою участю, повертайтеся в різні проекти, за вами цікаво спостерігати і вас бракує нам", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "Панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».