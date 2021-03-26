Телеведущая Ольга Фреймут, которая замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, поразила новыми кадрами

Как передает Рoliteka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых засветила интерьер своего особняка, в котором живет с мужем и тремя детьми.

Размеры просторного дома с отделкой из светлого дерева впечатляют - наследникам явно есть, где разгуляться. Судя по кадрам, малыши успели сделать из гостиной нечто наподобие "игрового центра" с кучей игрушек, детским домиком, самокатами и даже качелями.

Ольга сообщила в подписи, что осталась дома сама с двумя младшенькими: 4-летним Валерием и 3-летней Евдокией. Ведущая призналась, что не уследила за ними и они успели обложить огромную деревенную лестницу подушками.

"Когда дома сама с детьми... Отвлеклась на 5 мин.", - подписаны кадры.

Фреймут показала необычную лестницу во всей красе, а также большие окна с прозрачными гардинами.

Ранее мы рассказывали, Ольга заставила публику ностальгировать, показав несколько ярких моментов из ее профессиональной деятельности. Девушка успела за свою карьеру принять участие в почти 20 проектах. Публике, судя по комментариям, она запомнилась больше всего в "Ревизоре" и "Инспекторе Фреймут".

"Мой любимый выпуск - «Фреймут на шкафу» 👏"; "Класс! Олечка, какая вы были разная 🔥"; "Ревизор не пропустила ни одного выпуска, и еще очень любила кто сверху с вашим участием, возвращайтесь в различные проекты, за вами интересно наблюдать и вас не хватает нам", - комментировали пользователи.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "Барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».