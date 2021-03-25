Телеведущая Ольга Фреймут взбудоражила публику незабываемыми моментами

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала серию архивных снимков у себя в микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя в различных проектах.

Фреймут подсчитала, что за свою долгую карьеру принимала участие в паре десятков шоу. Девушка назвала свои любимые.

"Собрала фото с предыдущих телевизионных проектов. Даже не верится. Их почти 20! А какой ваш любимый? Напишите, пожалуйста. Мои - «Ревизор» и «Инспектор», потому что они навсегда изменили украинский сервис.🤍", - поделилась Ольга.

В частности, на кадрах она предстала за кулисами "Голоса країни", ведущей которого была когда-то вместо Екатерины Осадчей, на съемках "Хто зверху" и, конечно же, в роли ресторанного и отельного критика с неизменной перчаткой на одной руке в "Ревизоре".

Именно с этим шоу связано ее самое, наверно, яркое фото из всей подборки. Ольга в розовом платье забралась на высокий шкаф, дабы проверить, как там обстоят дела с пылью - такое себе еще никто не позволял.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, разделив вместе с Фреймут ностальгическое настроение:

"Да, без Ревизор у многих так и не было бы понятия о том, как должны нас принимать в заведениях..."

"Мой любимый выпуск - «Фреймут на шкафу» 👏"

"Класс! Олечка, какая вы были разная 🔥"

"Подъем (ваша тройка ведущих была непревзойденной, заменить вас не смогли никем) Ревизор (Ваша стихия от А до Я), кто сверху (лучший дуэт с Вами, хорошо, стильно и не пошло)"

"Ревизор не пропустила ни одного выпуска, и еще очень любила кто сверху с вашим участием, возвращайтесь в различные проекты, за вами интересно наблюдать и вас не хватает нам"

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "Барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».