Известная украинская телеведущая, участница шоу «Танці з зірками» Оля Фреймут разозлила украинцев очередными нравоучениями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала видео из своей традиционной рубрики об этикете. Фреймут периодически рассказывает, как правильно и неправильно поступать в тех или иных ситуациях.

В этот раз Ольга решила показать украинцам, как правильно пить из большого бокала. Урок этикета не всем пришелся по вкусу. Многих он сильно разозлил.

«Как правильно пить? Все до последней капли? Запрокидывать голову? Нет. Стакан, когда пьем, должен наклоняться не более, чем на 45 градусов», - отметила Ольга, продемонстрировав все на видео.

В комментариях преданные поклонники Фреймут оставили ей массу комплиментов, но не обошлось и без традиционной критики. Украинцы возмутились тому, что телеведущая продолжает их поучать.

«Когда хорошо выпить, уже будет все равно как это делать», «Так почему же вы не налили себе второй раз и не продемонстрировали, как выпить под углом)», «Оля, обожаю Ваш шарм и элегантность! Передаю привет из солнечного Крыма», «Почему стакан, а не бокал, госпожа Оля?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "Барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут посветила размалеванным лицом, забыв об этикете: красноречивые кадры.