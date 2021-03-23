Відома українська ведуча Ольга Фреймут порадувала шанувальників рідкісними кадрами, на яких вона відображена в обіймах чоловіка
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, Фреймут-велика любителька правильного етикету. Однак навіть вона іноді зраджує своїм правилам, і демонструє справжні почуття на камеру. Цього разу ведуча влаштувала романтичну фотосесію з чоловіком, Володимиром Локотко, в Київському пасажі.
На знімках подружжя обіймають один одного і виглядають щасливими. Фреймут позує в романтичній бежевій сукні з легкими оборками, які роблять її образ дуже жіночним.
Видно, що чоловік ведучої трохи затиснутий, а ось вона явно отримує задоволення від зйомки.
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"Найзатишніше місце в світі", - підписала кадри знаменитість.
Її шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Вам говорили що ви схожі?", "Ви прекрасні«,» неймовірно красиві«," ви супер-пара! Благословляю", " Чудові! Ніжні!", "Щиро за вас рада", - пишуть фанати ведучої в коментарях.
Відзначимо, що Фреймут заміжня вже втретє. Її першим чоловіком був Ніл Мітчелл, з яким вона жила в цивільному шлюбі і від якого народила дочку Злату. Другим чоловіком ведучої був режисер Олександр Ракоєд. Втім, пара тільки повінчалася в церкві, не побажавши офіційно реєструвати шлюб.
Початок своїх відносин з гендиректором Нового каналу Володимиром Локотко Фреймут тримала в секреті. Шанувальники вважають, що пара таємно зіграла весілля перед народженням їхньої дочки Євдокії.
Нагадаємо, що Фреймут жорстко висловилася про різницю між чоловіками і жінками: "не згодна з цими віджилими...".
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