Известная украинская ведущая Ольга Фреймут порадовала поклонников редкими кадрами, на которых она запечатлена в объятиях мужа
Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм.
Как известно, Фреймут – большая любительница правильного этикета. Однако даже она иногда изменяет своим правилам, и демонстрирует настоящие чувства на камеру. На этот раз ведущая устроила романтичную фотосессию с мужем, Владимиром Локотко, в Киевском Пассаже.
На снимках супруги обнимают друг друга и выглядят счастливыми. Фреймут позирует в романтичном бежевом платье с легкими оборками, которые делают ее образ очень женственным.
Видно, что муж ведущей немного зажат, а вот она явно получает удовольствие от съемки.
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«Самое уютное место в мире», - подписала кадры знаменитость.
Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Вам говорили что вы похожи?», «Вы прекрасны», «Невероятно красивые», «Вы супер-пара! Благословляю», «Восхитительные! Нежные!», «Искренне за вас рада», - пишут фанаты ведущей в комментариях.
Отметим, что Фреймут замужем уже в третий раз. Ее первым мужем был Нил Митчелл, с которым она жила в гражданском браке и от которого родила дочь Злату. Вторым мужем ведущей был режиссер Александр Ракоед. Впрочем, пара только обвенчалась в церкви, не пожелав официально регистрировать брак.
Начало своих отношений с гендиректором Нового канала Владимиром Локотко Фреймут держала в секрете. Поклонники считают, что пара тайно сыграла свадьбу перед рождением их дочери Евдокии.
Напомним, что Фреймут жестко высказалась о разнице между мужчинами и женщинами: "Не согласна с этими отжившими...".
Как сообщала Politeka, Фреймут променяла привычные "лодочки" на кроссовки, телеведущую не узнать: "Всегда с сюрпризами...".
Также Politeka писала, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "Барышня сама справится".