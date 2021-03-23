Известная украинская ведущая Ольга Фреймут порадовала поклонников редкими кадрами, на которых она запечатлена в объятиях мужа

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм.

Как известно, Фреймут – большая любительница правильного этикета. Однако даже она иногда изменяет своим правилам, и демонстрирует настоящие чувства на камеру. На этот раз ведущая устроила романтичную фотосессию с мужем, Владимиром Локотко, в Киевском Пассаже.

На снимках супруги обнимают друг друга и выглядят счастливыми. Фреймут позирует в романтичном бежевом платье с легкими оборками, которые делают ее образ очень женственным.

Видно, что муж ведущей немного зажат, а вот она явно получает удовольствие от съемки.

«Самое уютное место в мире», - подписала кадры знаменитость.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Вам говорили что вы похожи?», «Вы прекрасны», «Невероятно красивые», «Вы супер-пара! Благословляю», «Восхитительные! Нежные!», «Искренне за вас рада», - пишут фанаты ведущей в комментариях.

Отметим, что Фреймут замужем уже в третий раз. Ее первым мужем был Нил Митчелл, с которым она жила в гражданском браке и от которого родила дочь Злату. Вторым мужем ведущей был режиссер Александр Ракоед. Впрочем, пара только обвенчалась в церкви, не пожелав официально регистрировать брак.

Начало своих отношений с гендиректором Нового канала Владимиром Локотко Фреймут держала в секрете. Поклонники считают, что пара тайно сыграла свадьбу перед рождением их дочери Евдокии.

Напомним, что Фреймут жестко высказалась о разнице между мужчинами и женщинами: "Не согласна с этими отжившими...".

Как сообщала Politeka, Фреймут променяла привычные "лодочки" на кроссовки, телеведущую не узнать: "Всегда с сюрпризами...".

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