Відома українська ведуча, учасниця шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут здивувала несподіваним відео

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram скромниця і захисниця етикету опублікувала сторіс, на якій постала з повністю розмальованим обличчям. Незважаючи на те, що Ольга сувора мама, яка з дитинства прищеплює дітям смак і вчить їх правилам поведінки в суспільстві, судячи з усього, іноді вона дає своїм нащадкам розслабитися і робити все, що душі завгодно.

На свіжому сторіс Ольга показала обличчя, на якому виднівся розпис червоною помадою, блискітки та інші елементи макіяжу. Виглядала зірка так, ніби збирається на хелловінську вечірку. Варто відзначити, що, викладаючи відео, Ольга забула про свої моралі і з легкістю показала себе в безглуздому вигляді. При цьому днями Ольга читала лекції своїм підписникам, розповідаючи, які фото і відео варто і не варто публікувати в мережі.

"Макіяж від дітей", - коротко підписала відео зірка.

Як відомо, у Фреймут троє дітей. Старшу дочку Злату вона народила від британця, з яким була у відносинах. Двоє молодших дітей, Валерій і Євдокія, народилися в шлюбі з продюсером Володимиром Локотком.

Нагадаємо, що Фреймут жорстко висловилася про різницю між чоловіками і жінками: "не згодна з цими віджилими...".

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