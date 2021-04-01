Известная украинская ведущая и звезда «Танців з зірками» Ольга Фреймут выругалась прямо на камеру

Как известно, Фреймут славится своей любовью к этикету. Ведущая часто делится со своими поклонниками подсказками о том, как правильно вести себя в обществе. Как сообщает Politeka.net, на этот раз она решила устроить интерактив, и предложила своим подписчикам в Инстаграм задать ей любые вопросы на тему этикета.

Люди тут же воспользовались таким шансом. Так, один из подписчиков поинтересовался, куда девать салфетку, если понадобилось высморкаться за столом.

«Во-первых: за столом не сморкаются. Второе: точно не в тряпичную салфетку. Если уже так получилось, что вам нужно почистить нос, тогда делаем это, потом встаем из-за стола, идем в уборную, моем руки и возвращаемся без салфетки», - пояснила Фреймут.

Еще один вопрос от подписчика оказался более личным: у ведущей поинтересовались, какие ее три любимых матерных слова. На удивление, даже у «правильно» Оли Фреймут нашлись такие слова.

Так, ведущая призналась, что когда хочет выругаться, гневно произносит: «уважаемая» или «зараза».

«Но когда нужно четко высказать и донести мысль, когда гнев переполняет, тогда это – матюк на букву «б». Делаю это, желательно, когда никто не слышит. Иногда лучше матюкаться, чем быть подлым человеком», - добавила знаменитость.

Во время общения с подписчиками Фреймут также рассказала, что этикет не запрещает людям иметь татуировки, однако на мероприятия с дресс-кодом их желательно прикрывать одеждой. Также ведущая прокомментировала ситуацию, когда мужчинам надо вставать из-за стола, если в комнату заходит женщина. По словам Фреймут, этого правила стоит придерживаться во время частных встреч, а вот в бизнесе царит гендерное равенство.

Напомним, 39-летняя Фреймут решилась на манипуляции с лицом в погоне за молодостью: "Как хорошо...".

Как сообщала Politeka, маленький сын Фреймут показал настоящее лицо мамы без пафоса и показухи, случайный кадр.

Также Politeka писала, что Фреймут обратилась к украинкам с новыми нравоучениями об этикете, что под запретом.