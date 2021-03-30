Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поразила внешностью
Звезда старается привить украинцам правила этикета, передает Politeka.net. Красотка всегда выглядит "с иголочки", а ее манеры у многих вызывают восторг. Однако, есть и те, которые часто обвиняют Фреймут в излишнем пафосе и "показухе".
В этот раз телеведущая разместила черно-белый снимок, удивив внешностью. Такой украинскую знаменитость редко увидишь - в кадре она предстала "настоящей" без пафоса, который ей приписывают.
Телеведущая позировала в профиль, сверкнув пышными ресницами. На ней была куртка, а прическа - простой хвостик.
"Фото сделал Валерий, когда я не видела", - подписала снимок Ольга.
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Отметим, Валерий - это сын телеведущей который родился в 2016 году. Отметим, Ольга Фреймут замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко.
У пары двое общих детей, кроме Валерия, у нее есть дочь Евдокия, родившаяся в 2017 году.
Также Ольга воспитывает старшую дочь от предыдущих отношений - Злату.
Известно, Фреймут и Локотко начали строить отношения с апреля 2015 года, после визита телеведущей на могилу Габриэль Шанель в Швейцарии.
Супруги долгое время скрывали свои отношения.
Кроме того, что Ольга - популярная телеведущая, воспитывает детей и активно ведет страницу в Инстаграм, также она - писательница.
Например, несколько лет назад Фреймут выпустила книгу "Де їсть і з ким спить Фреймут", в которой поделилась деталями своей жизни.
Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".
Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».