Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поразила внешностью

Звезда старается привить украинцам правила этикета, передает Politeka.net. Красотка всегда выглядит "с иголочки", а ее манеры у многих вызывают восторг. Однако, есть и те, которые часто обвиняют Фреймут в излишнем пафосе и "показухе".

В этот раз телеведущая разместила черно-белый снимок, удивив внешностью. Такой украинскую знаменитость редко увидишь - в кадре она предстала "настоящей" без пафоса, который ей приписывают.

Телеведущая позировала в профиль, сверкнув пышными ресницами. На ней была куртка, а прическа - простой хвостик.

"Фото сделал Валерий, когда я не видела", - подписала снимок Ольга.

Отметим, Валерий - это сын телеведущей который родился в 2016 году. Отметим, Ольга Фреймут замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко.

У пары двое общих детей, кроме Валерия, у нее есть дочь Евдокия, родившаяся в 2017 году.

Также Ольга воспитывает старшую дочь от предыдущих отношений - Злату.

Известно, Фреймут и Локотко начали строить отношения с апреля 2015 года, после визита телеведущей на могилу Габриэль Шанель в Швейцарии.

Супруги долгое время скрывали свои отношения.

Кроме того, что Ольга - популярная телеведущая, воспитывает детей и активно ведет страницу в Инстаграм, также она - писательница.

Например, несколько лет назад Фреймут выпустила книгу "Де їсть і з ким спить Фреймут", в которой поделилась деталями своей жизни.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».