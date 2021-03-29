Популярная украинская ведущая и звезда шоу «Танці з зірками» Оля Фреймут поделилась с украинками полезным советом о том, как правильно сидеть

Как известно, 39-летняя знаменитость считает себя знатоком этикета и любит делиться своими знаниями с украинцами. Новой порцией советов Фреймут поделилась в разделе Сториз своего Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, ведущая решила рассказать украинкам, как правильно держать себя, когда сидишь. Фреймут указала на одну важную деталь.

«Когда садитесь, делайте так, чтобы не было видно подошву обуви. Показываю, как не надо», - написала ведущая.

В качестве иллюстрации Фреймут поделилась собственным снимком, на котором она сидит на лестнице в коротком светлом платье. Ведущая подогнула одну ногу под себя, а другую выставила вперед, причем туфля оказалась подошвой к зрителям. Сама красотка при этом чуть отклонилась назад.

«А вообще фото на пленку никогда не потеряет стильность», - добавила Фреймут.

Ранее мы писали, что Фреймут показала свой новый портрет, на котором она позирует в нежном и элегантном образе. На ней блуза бежевого цвета и изящные украшения.

Макияж Фреймут выбрала тоже довольно традиционный - в нюдовых оттенках. Свои выразительные скулы телеведущая подчеркнула хайлайтером, скульптуром и румянами, а для губ выбрала светло-розовую помаду.

Напомним, 39-летняя Фреймут похвасталась новым утонченным образом с рюшами: "Неземная женщина...".

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