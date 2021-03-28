Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поразила новым стильным и утонченным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Фреймут в соцсети.

Так, в аккаунте Ольги появилось новое портретное фото, на котором она позирует в нежном и элегантном образе. На ней блуза бежевого цвета и изящные украшения.

Макияж Фреймут выбрала тоже довольно традиционный - в нюдовых оттенках. Свои выразительные скулы телеведущая подчеркнула хайлайтером, скульптуром и румянами, а для губ выбрала светло-розовую помаду.

Телеведущая никак не стала комментировать фото, а лишь оставила отметки магазинов, где она приобрела одежду и аксессуары, которые можно увидеть на снимке.

"Олечка, как я скучаю по вашим проектам. Вы неземная женщина!", "Очень нежно", "Очень красивая", "Очаровательная", "Красота", "Шикарно выглядите! Икона стиля и элегантности", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что 39-летняя звезда опубликовала свежие "сторис" у себя в Instagram, на которых засветила интерьер своего особняка, в котором живет с мужем и тремя детьми. Размеры просторного дома с отделкой из светлого дерева впечатляют. Скучать детям в таком доме не приходится - здесь есть место и все необходимое для веселых развлечений.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».