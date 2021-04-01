Телеведущая Ольга Фреймут раскрыла украинкам глаза, как правильно "взрослеть"
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала посещение косметолога.
Так, ведущая уверена, что грамотный уход за собой является эффективной альтернативой пластическим операциям.
"Достойно "взрослеть" - это ухаживать за собой, а не полностью полагаться на природу. Сегодня прошла диагностику кожи лица. Лишь после этого косметолог сделала несколько салонных процедур и подобрала домашний уход", - сообщила Фреймут.
На одном из кадров звезда, в салонном чепчике и без косметики, показала свое лицо крупным планом. Судя по гладенькой и свежей коже, Ольге уже сделали все необходимые процедуры.
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"Это очень эффективная космецевтика. И как хорошо, что не надо делать уколы", - порадовалась ведущая.
Ранее Фреймут заявляла, что никогда не согласится лечь под нож пластического хирурга. По ее мнению, приостановить увядание кожи после 35 лет поможет комплексный подход и профилактика.
"Некоторые из вас спрашивают, как я сохраняю молодое лицо. После 35-ти лет действительно шансы завять красотой большие... Поэтому приходится настойчиво, дважды в день ухаживать за кожей. Увлажнять, пить витамины, прятаться от солнца, чтобы не загорать. И особенно аккуратно очищать кожу перед нанесением макияжа - не растягивать ее безжалостно, не оставлять жирных следов от крема. Тогда макияж ложится естественно и держится долго", - делилась Ольга.
Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".
Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».