Телеведущая Ольга Фреймут раскрыла украинкам глаза, как правильно "взрослеть"

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала посещение косметолога.

Так, ведущая уверена, что грамотный уход за собой является эффективной альтернативой пластическим операциям.

"Достойно "взрослеть" - это ухаживать за собой, а не полностью полагаться на природу. Сегодня прошла диагностику кожи лица. Лишь после этого косметолог сделала несколько салонных процедур и подобрала домашний уход", - сообщила Фреймут.

На одном из кадров звезда, в салонном чепчике и без косметики, показала свое лицо крупным планом. Судя по гладенькой и свежей коже, Ольге уже сделали все необходимые процедуры.

"Это очень эффективная космецевтика. И как хорошо, что не надо делать уколы", - порадовалась ведущая.

Ранее Фреймут заявляла, что никогда не согласится лечь под нож пластического хирурга. По ее мнению, приостановить увядание кожи после 35 лет поможет комплексный подход и профилактика.

"Некоторые из вас спрашивают, как я сохраняю молодое лицо. После 35-ти лет действительно шансы завять красотой большие... Поэтому приходится настойчиво, дважды в день ухаживать за кожей. Увлажнять, пить витамины, прятаться от солнца, чтобы не загорать. И особенно аккуратно очищать кожу перед нанесением макияжа - не растягивать ее безжалостно, не оставлять жирных следов от крема. Тогда макияж ложится естественно и держится долго", - делилась Ольга.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».