Телеведущая Ольга Фреймут дала очередной совет украинцам
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, рассказав о своей давней привычке.
Ольга предстала на фото в узком платье темно-зеленого оттенка с золотистой вышивкой внизу, а также накинутом на плечи светло-коричневом тренче. Яркий макияж с акцентом на губы и томная поза сделали этот кадр еще эффектнее.
В подписи Фреймут неожиданно заговорила о беспомощном состоянии, дав украинцам совет, как бороться с унынием.
"Когда грустно, даже беспомощно, беру блокнот и записываю все приятное, что жду. От крупных планов - поездки в Америку, издательства трех новых романов Мэри Вестмакотт уже в мае, до небольших - встречи с друзьями в четверг. Эта привычка с детства всегда помогает радоваться. Также приятно вести дневник, где можно наблюдать за собой, как за литературным персонажем, анализировать жизнь, упорядочивать мысли", - рассказала звезда о своей странной привычке.
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Ранее мы писали, Ольга в последнее время много размышляет о старении. В частности девушка пропагандирует тщательный ежедневный уход за собой, который, по ее мнению, лучше радикальных процедур и всяких уколов.
«Мама, когда я студенткой возвращалась с танцев, спрашивала, не о том, как прошел вечер, а не забыла ли я смыть макияж... Радикальное вмешательство во внешность можно себе и не простить. Так легче - уколоть что-то и залить морщины, словно их и не было. Но труднее ежедневно лелеять личико», - поделилась своими мыслями Фреймут.
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