"У меня такие намерения"

Известная украинская ведущая и звезда шоу «Танці з зірками» Оля Фреймут откровенно рассказала о своем отношении к косметическим уколам и раскрыла, как планирует стареть сама

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм 39-летняя знаменитость подняла актуальную для многих тему сохранения красоты после возрастных изменений. Так, Фреймут отметила, что быть объективно красивым – недостежимая цель, ведь понятие красоты для каждого человека свое.

Тем не менее ведущая уверена, что каждый желающий может сделать свою внешность ухоженной.

«Мама, когда я студенткой возвращалась с танцев, спрашивала, не о том, как прошел вечер, а не забыла ли я смыть макияж...Радикальное вмешательство во внешность можно себе и не простить. Так легче - уколоть что-то и залить морщины, словно их и не было. Но труднее ежедневно лелеять личико», - написала Фреймут.

Она подчеркнула, что поддержание своей внешности в ухоженном виде – ежедневный и трудоемкий процесс, однако он того стоит.

«Довериться природе - стареть, ой, взрослеть с достоинством. У меня такие намерения на мое лицо», - подытожила ведущая.

Она сопроводила этот пост собственным фото, на котором позирует с кремом в руках.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Вы очень красивая женщина, Ольга. Вы воплощаете женственность и красоту», «Замечательная», «Я вас обожаю», «Правильно Вы все говорите», - пишут люди.

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