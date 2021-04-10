Жена известного телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, прокомментировала слухи о причине развода ее мужа с предыдущей супругой

С 2007 года Владимир Остапчук состоял в браке с Еленой Войченко, сообщает Politeka.net. У пары родились двое детей, Эмилия и Эван-Александр.

В прошлом году супруги развелись. Процесс был громким, ведь Елена обвинила Владимира в изменах, а в сети ведущего стали критиковать за то, что он бросил жену с двумя детьми.

Уйдя от бывшей супруги, Остапчук практически сразу женился на нотариусе Кристине Горняк, которая также занимается танцами.

До сих пор в сети обсуждаются причины развода телеведущего. В частности, Кристину называют разлучницей, однако та всячески это отрицает.

Так, в одном из своих последних сторис девушка ответила на вопрос подписчика, правда ли, что она разбила семью, ведь так о ней сказали в программе "ЖВЛ".

"Я давно советую смотреть канал "Украина". Там и шоу лучше и не врут, как в "ЖВЛ" и "Світське життя", - написала жена Остапчука.

К слову, в прошлом году телеведущий обвинил программу "Світське життя" с Катей Осадчей во лжи, ведь в ней вырезали его комментарий по поводу того, что он не обеспечивает детей.

Кристина Горняк вступилась за мужа, надеясь, что в шоу "перестанут обманывать своих зрителей". Видимо, пара затаила обиду на Осадчую.

Также Кристина Горняк поделилась, что с детьми Остапчука у нее прекрасные отношения, только их им не дают.

Кроме того, звезда поделилась рассуждением о браке. По словам красотки, она считает, что с милым не может быть рай в шалаше, ведь сама она уже привыкла к определенному достатку.

Напомним, жена Остапчука ошарашила видом с раздутыми губами и скулами: "Новая я? Муж, как тебе?".

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