Телеведущий Владимир Остапчук сообщил о новой беде

Как сообщает Politeka.net, о произошедшем шоумен рассказал в своем Инстаграм, и показал фото.

Оказалось, что мама его супруги Кристины Горняк получила серьезную травму.

«Мама Кристины в больнице с раздробленной коленной чашечкой. Утро, бл**ь…», - эмоционально написал Остапчук.

Деталей произошедшего он не сообщил.

Напомним, 30 марта Остапчук сообщил о большом горе в своей семье: ушла из жизни одна из его бабушек. Шоумен отправился в родную Умань, чтобы проводить ее в последний путь. Однако, его жена, Кристина Горняк, с ним не поехала.

«Владимира я поддерживала всю неделю, когда его бабушка по папе была при смерти. И вчера, когда ее не стало, тоже. Не поехала, так как не видела ее никогда и, думаю, была бы там лишней», - объяснила тогда Горняк свое решение.

Она отметила, что считает это семейным событием. Жена ведущего добавила, что поговорила с родственниками мужа по телефону и выразила свои соболезнования.

Напомним, Владимир Остапчук и КРистина Горняк сыграли роскошную свадьбу 15 октября 2020 года. Этому предшествовал скандальный развод шоумена с предыдущей женой Еленой Войченко. Она обвинила Владимира в изменах, а в сети ведущего стали критиковать за то, что он бросил жену с двумя детьми.

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